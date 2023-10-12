54-летняя Дженнифер Энистон полностью разделась для «Утреннего шоу»

Голливудская актриса Дженнифер Энистон в свои 54 года вновь удивила поклонников своей фигурой, полностью обнажившись для съемок постельной сцены в третьем сезоне сериала «Утреннее шоу».

В одной из серий Энистон и ее 52-летний партнер по фильму Джонатан Хэмм предстали перед зрителями без одежды. Как пишет Daily Mail, все откровенные эпизоды были сняты без участия дублеров.

«Дженнифер выглядела так же потрясающе, как и в своей первой откровенной сцене в фильме "Развод по-американски" в 2006 году», - пишет издание.

В сериале «Утреннее шоу» Дженнифер сыграла талантливую телеведущую, у которой завязался роман с миллиардером, роль которого исполнил Джонатан Хэмм.

Ранее мы писали, что Дженнифер Энистон раскрыла правду о своем бесплодии. Актриса перепробовала все методы от самых современных, до традиционных. Знаменитость призналась, что даже пила специальные китайские чаи, чтобы забеременеть, но ничего не вышло. Дженнифер выразила сожаление, что в молодости не подумала о такой проблеме и не была дальновидной. Если бы все сложилось иначе, она бы могла заморозить свои яйцеклетки и стать матерью.