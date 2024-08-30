ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 августа 2024, 19:14
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54-летняя актриса Лиа Ремини подала на развод по примеру певицы Дженнифер Лопес

54-летняя актриса Лиа Ремини подала на развод по примеру певицы Дженнифер Лопес

© Invision/Invision/East News

54-летняя актриса Лиа Ремини подала на развод по примеру подруги, певицы Дженнифер Лопес. Она также решила развестись без адвоката.

Об этом сообщает TMZ.

Ремини сообщила о намерении развестись в этот четверг. Она указала дату расставания 1 августа.

Причиной прекращения брака знаменитость назвала непримиримые разногласия. Оба поняли, что изменились и больше не подходят друг другу.

Ремини считает 21-летний брак достижением и заявила, что расставание проходит на позитивной ноте.

У пары есть общая дочь, в июне ей исполнилось 20 лет.

Напомним, супругом звезды сериала «Король Квинса» является актер Анджело Паган. Пара поженилась в 2003 году.

30 августа стало известно, что блогер Мария Погребняк вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал бизнесмен Игорь Головинский. Примечательно, что возлюбленные узаконили отношения за неделю до родов.

Источник фото:Invision/Invision/East News
Источник:TMZ
Автор:Лилия Караева
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Дженнифер Лопес