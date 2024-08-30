54-летняя актриса Лиа Ремини подала на развод по примеру певицы Дженнифер Лопес

54-летняя актриса Лиа Ремини подала на развод по примеру подруги, певицы Дженнифер Лопес. Она также решила развестись без адвоката.

Об этом сообщает TMZ.

Ремини сообщила о намерении развестись в этот четверг. Она указала дату расставания 1 августа.

Причиной прекращения брака знаменитость назвала непримиримые разногласия. Оба поняли, что изменились и больше не подходят друг другу.

Ремини считает 21-летний брак достижением и заявила, что расставание проходит на позитивной ноте.

У пары есть общая дочь, в июне ей исполнилось 20 лет.

Напомним, супругом звезды сериала «Король Квинса» является актер Анджело Паган. Пара поженилась в 2003 году.

30 августа стало известно, что блогер Мария Погребняк вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал бизнесмен Игорь Головинский. Примечательно, что возлюбленные узаконили отношения за неделю до родов.