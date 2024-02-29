53-летнюю Наоми Кэмпбелл заподозрили в романе с 37-летним мультимиллионером

53-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл все чаще стала появляться на светских мероприятиях в компании 37-летнего кинопродюсера и мультимиллионера из Саудовской Аравии Мохаммеда Аль Турки. Звезда не стесняется позировать со своим спутником на красных дорожках и не отходит от него ни на шаг.

«Наоми очень избирательна в выборе того, с кем проводит время. Она сблизилась с Мохаммедом. Их объединяет любовь к моде и искусству, у них много общих друзей», - рассказал источник The Sun, намекнув, что между продюсером и моделью завязался роман.

Собеседник издания также подчеркнул, что сейчас Наоми выглядит счастливой, поэтому даже если знаменитости пока состоят просто в дружеских отношениях, то между ними безусловно есть искра.

В начале февраля Кэмпбелл появилась вместе с Аль Турки на церемонии вручения премии BAFTA. По данным СМИ, после они всю ночь провели друг с другом.

Напомним, что в мае 2021 года Наоми впервые стала матерью. В феврале 2022 года она и ее дочь украсили обложку британского Vogue. Летом прошлого года Кэмпбелл также объявила о рождении сына, однако лицо младенца осталось скрытым от общественности.

Ранее мы писали, что Наоми Кэмпбелл снялась для обложки журнала в трусах и рубашке. Кадры со съемок появились в соцсетях. На других снимках она восхитительно выглядит в черном платье, кожаном тренче, джинсовых шортах, рубашке с галстуком и свитере с высоким воротником.