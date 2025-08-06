53-летнюю актрису Кристину Эпплгейт госпитализировали с почечной инфекцией. Об этом сообщает People.

Актриса Кристина Эпплгейт рассказала, что недавно прошла лечение от почечной инфекции. По словам звезды сериала «Друзья» в больницу ее экстренно госпитализировали после страшных болей, которые не давали ей спать.

«Болело очень сильно, я кричала от боли, и мне в два часа ночи назначили экстренную компьютерную томографию», — вспомнила она.

Сначала знаменитость считала, что у нее проблемы с аппендицитом, однако уже в больнице медики поставили диагноз почечная инфекция. Изначально врачи подумали, что боли могли возникнуть из-за инфекции мочевыводящих путей. Якобы, Эпплгейт могла неправильно подтираться после посещения туалета. Однако актрису такие выводы только разозлили.

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