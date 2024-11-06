52-летняя Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет красоты

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет своей красоты. Об этом она рассказала в интервью изданию Air Mail Weekly.

52-летняя артистка призналась, что для сохранения моложавой внешности спит на матрасе за 60 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей). При этом Пэлтроу уточнила, что рано ужинает и ложится спать.

«В 7:30 или 8:00 я начинаю весь свой ритуал отхода ко сну», — поделилась звезда.

Помимо этого, по словам актрисы, она спит с заклеенным ртом, чтобы дышать только носом и получать необходимое количество кислорода, и с берушами.

«Мне нравится гулять вечером. Или бокал красного вина всегда помогает, даже если это не очень полезно», — добавила Пэлтроу.

Гвинет Пэлтроу более 10 лет состояла в браке с музыкантом Крисом Мартином. В союзе у артистов родились двое детей: дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году супруги объявили о расставании, назвав его «осознанным». Судебный процесс завершился лишь в 2016 году.

Позднее Пэлтроу вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака, а музыкант вступил в отношения с Дакотой Джонсон.

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