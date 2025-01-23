52-летняя актриса Кэмерон Диас впервые за много лет снялась для глянца. Кадры знаменитости были опубликованы в Сети.

В 2025 году Диас вернулась не только на экраны, но и в глянцевую индустрию. После долгого перерыва она снялась для мексиканского Vogue. Актриса позировала в черном платье с перьями с открытыми плечами. Ей собрали волосы в пучок и сделали легкий макияж.

На другом снимке Диас примерила яркую юбку, топ и пальто от Prada. Также она снималась в нарядах от Valentino, Khaite, Dolce&Gabbana и других люксовых брендов.

Ранее актриса Кэмерон Диас заявила, что перестала сниматься, вступив в брак. По словам знаменитости, она изменилась после создания семьи. Подробности читайте в этой новости.

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