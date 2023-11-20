51-летнюю актрису Кэмерон Диас впервые за долгое время заметили с мужем и дочкой

Актриса Кэмерон Диас впервые за долгое время появилась с мужем и трехлетней дочерью на людях. 51-летняя звезда бросила кино и посвятила себя семье. Теперь ее можно увидеть только во время прогулок и походов в ресторан. Кадры публикует Page Six.

Артистку заметили на прогулке в Монтесито с супругом Бенджи Мэдденом и подросшей дочкой Раддикс. Они позавтракали в ресторане Tre Lune и удивили поклонников внешним видом. Дело в том, что актриса была в широкой рубашке, спортивных штанах и шлепанцах. Она взяла с собой поясную сумку и несла на руках дочь. Некоторым показалось, что Диас выглядела слишком просто.

Кэмерон Диас счастлива в браке с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом. Они начали встречаться в 2014 году, и в этом же году обручились. На следующий год пара сыграла свадьбу, а еще через несколько лет у них родилась дочь. Об этом пишет WomanHit.ru.

Именно после рождения ребенка актриса решила завязать с кино. Поклонники надеются, что она просто поставила на паузу карьеру, а не завершила ее. Тем более что в СМИ появилась информация, что Кэмерон появится в двух проектах, даты выхода которых пока неизвестны.

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