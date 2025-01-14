51-летняя звезда «Топ-модели по-американски» Тайра Бэнкс тайно переехала из США: подробности

Модель Тайра Бэнкс призналась, что больше на постоянной основе не живет в США. Оказалось, что она, не афишируя отъезд, перебралась в Австралию. Об этом сообщает HELLO!

Местожительство ведущая шоу «Топ-модель по-американски» сменила еще полтора года назад. По ее словам, об этом не знал практически никто, потому что она хотела сделать все по-тихому. И теперь, когда она уже полностью привыкла к новой стране, решила раскрыть тайну.

По словам Тайры, сейчас она ведет двойную жизнь. В Австралии она наслаждается спокойствием, неторопливым ритмом, а в США — светской жизнью и работой. В Калифорнию она теперь прилетает редко, так как вся ее семья тоже находится за океаном.

В беседе с журналистами Бэнкс подчеркнула, что всегда мечтала найти место, где ей будет хорошо отдыхать. И, что немало важно, 9-летний сын модели тоже был счастлив перебраться в Австралию. Привык и возлюбленный Тайры Луи Беланжер-Мартин. Теперь он не представляет, как раньше жил в постоянной суете.

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