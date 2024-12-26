50-летнего Леонардо Ди Каприо застали с 26-летней моделью Витторией Черетти

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо вышел в свет со своей молодой возлюбленной, моделью Витторией Черетти. Звездная пара отпраздновала Рождество в Лос-Анджелесе.

Как сообщает портал Page Six, 50-летний Леонардо и 26-летняя Виттория поужинали в отеле Chateau Marmont в компании друзей.

Модель надела на торжество черную рубашку на пуговицах, длинное пальто и мешковатые джинсы. Актера же застали папарацци в черной куртке-бомбере, классических джинсах и бейсболке.

Напомним, слухи о романе Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти впервые появились в 2023 году, когда пару застали на Каннском фестивале. Затем Ди Каприо и Черетти вместе появились на дне рождения дизайнера Рикардо Тиши.

При этом актер ни разу официально не подтвердил отношения с моделью.

Ранее Никита Кологривый стал самым популярным актером 2024 года. Рейтинг опубликовал портал «Кинопоиск». Звезде «Слова пацана» удалось обойти даже голливудскую знаменитость Леонардо Ди Каприо.