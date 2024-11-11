49-летняя актриса Шарлиз Терон в платье с корсетом стала главной звездой гала-концерта в Лос-Анджелесе

Звезда фильма «Адвокат дьявола» Шарлиз Терон привлекла всеобщее внимание эффектным образом на гала-концерте в Лос-Анджелесе. 49-летняя актриса выбрала платье с глубоким декольте и корсетом, продемонстрировав стройную фигуру. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

Шарлиз Терон стала главной звездой благотворительного гала-концерта Baby2Baby, который состоялся 9 ноября в Pacific Design Center. Актриса позировала перед камерами в кремовом платье от Schiaparelli с открытыми плечами, глубоким вырезом и черным корсетом, подчеркнувшем ее фигуру. Звезда «Адвоката дьявола» дополнила образ массивными золотыми серьгами и черными туфлями. Артистка сделала легкий макияж и распустила волосы.

На мероприятии актриса была удостоена премии Giving Tree Award за свою работу по предотвращению гендерного насилия и ВИЧ среди молодежи.

Также на гала-вечере появились и другие знаменитости. 51-летняя модель Хайди Клум надела бело-синее платье от Monique Lhuillier с цветочным принтом и открытыми плечами. 43-летняя Джессика Альба позировала в полупрозрачном сияющем платье персикового цвета. Актриса пришла на мероприятие вместе с мужем Кэшем Уорреном. 40-летняя певица Кэти Перри предстала перед камерами в белом шелковом платье с глубоким вырезом. 43-летняя Пэрис Хилтон выбрала нежно-розовое платье, расшитое блестками. Певица позировала вместе с супругом Картером Реумом.

Ранее сообщалось о том, что 43-летняя звезда фильма «Звездные войны» Натали Портман появилась на кинофестивале Deauville во Франции в сверкающем платье.