49-летняя актриса Милла Йовович снялась для глянца в колготках и костюме Prada. Кадры с фотосессии были опубликованы на официальном сайте журнала Flaunt.

Милла стала героиней нового выпуска журнала Flaunt. Для обложки было выбрано фото, на котором та позирует в твидовом костюме от Prada, водолазке и колготках. На другом кадре знаменитость предстала в чулках, очках Fendi и плаще Donna Karan. Также актриса снималась в пальто с ромашками Gucci, галстуке Saint Laurent by Anthony Vaccarello.

В новом интервью артистка рассказала об увлечения старшей дочки. 17-летняя девушка активно развивает не только актерскую, но и модельную карьеру. По мнению Миллы, наследница должна усердно учиться, чтобы выдерживать пристальное внимание публики.

«Я сказала ей, что нужно больше учиться и ходить на занятия. Особенно потому, что я — ее мама, а папа — ее папа, и она выросла в этой индустрии, поэтому люди будут относиться к ней строже», — высказалась знаменитость.

Ранее актриса Милла Йовович в день своего 49-летия показала честное фото без макияжа. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что фанаты Келли Осборн запаниковали из-за ее похудения.