49-летняя актриса Анджелина Джоли снялась для журнала в мини-платье и с кудрями

49-летняя актриса Анджелина Джоли снялась для журнала в мини-платье. Ее волосы были непривычно уложены в ломаные кудри.

На кадры с новой фотосессии обратила внимание Lenta.Ru.

На них модель позировала в ультракоротком платье – она сидела на полу со скрещенными ногами и руками. Волосы были уложены таким образом, что торчали в разные стороны. Джоли нанесли макияж со стрелками на обоих веках. Черно-белые кадры сделаны для журнала CR Fashion Book.

На части снимков посол доброй воли ООН позировала с прямыми волосами и в брючном костюме.

Авторами фото стали Луиджи Мурену и Янго Хензи – швейцарско-итальянский дуэт, известный как Luigi & Iango.

Ранее сообщалось, что Джоли отвела 20-летнего сына к пластическому хирургу. Напомним, летом Пакс врезался в машину, катаясь на электровелосипеде.