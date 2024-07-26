48-летняя Шарлиз Терон похвасталась стройными ногами в белом мини-платье на вечеринке

Голливудская актриса Шарлиз Терон появилась на вечеринке в Париже в белом мини-платье со шлейфом. Мероприятие организовал модный дом Louis Vuitton накануне открытия Олимпийских игр. Зарубежный портал TheSouthAfrican.com публикует фото знаменитости в эффектном образе.

48-летняя артистка была в белоснежном образе с элегантной укладкой и нюдовым макияжем. Платье с ассиметричным вырезом привлекло внимание прессы. Поклонники и журналисты отметили, что наряд выгодно подчеркнул стройные и длинные ноги Терон. Она также дополнила свой образ босоножками в золотистом цвете. В качестве аксессуаров она выбрала серьги, браслет с бриллиантами и кольца.

На вечеринке были и другие звезды, среди которых выделялась 27-летняя актриса Зендая. Звезда сериала «Эйфория» была в черном платье с тонкими бретельками и с лаконичной прической. В этот раз она надела туфли на небольшом каблуке и взяла клатч.

Ранее мы писали о том, что певица Дженнифер Лопес отметила день рождения пышной вечеринкой в стиле известного сериала. Напомним, что звезде исполнилось 55 лет. Она вышла замуж за Бена Аффлека, но супруга на мероприятии не было. По слухам, они продали дом и готовятся к разводу.