47-летняя актриса и певица Наталия Орейро показала себя без макияжа
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Певица и актриса Наталия Орейро показала себя без макияжа. 47-летняя звезда сериала «Дикий ангел» снялась в футболке, лежа в постели. Кадр появился в ее личном микроблоге.
Знаменитость часто делится снимками не только с фотосессий, но и из обычной жизни. Она не раз доказывала поклонникам, что не стесняется своей внешности без макияжа. Актриса в очередной раз продемонстрировала натуральную красоту на черно-белом снимке. Наталия позировала без косметики и с распущенными волосами, лежа в постели. Она была в футболке и в расслабленной позе.
Не так давно знаменитость резко сменила имидж. Она отрезала длинные волосы и сделала трендовое каре. Орейро признавалась, что ей нравится новый образ, с которым она чувствует себя легко.
Певица воспитывает 13-летнего сына Мерлина Атауальпу, которого родила от лидера рок-группы Divididos Рикардо Мольо. Они женаты, а в качестве колец сделали себе парные татуировки на пальцах.
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