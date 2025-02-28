ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 февраля 2025, 13:57
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47-летняя актриса и певица Наталия Орейро показала себя без макияжа

47-летняя актриса и певица Наталия Орейро показала себя без макияжа

© Starface.ru

Певица и актриса Наталия Орейро показала себя без макияжа. 47-летняя звезда сериала «Дикий ангел» снялась в футболке, лежа в постели. Кадр появился в ее личном микроблоге.

Знаменитость часто делится снимками не только с фотосессий, но и из обычной жизни. Она не раз доказывала поклонникам, что не стесняется своей внешности без макияжа. Актриса в очередной раз продемонстрировала натуральную красоту на черно-белом снимке. Наталия позировала без косметики и с распущенными волосами, лежа в постели. Она была в футболке и в расслабленной позе.

47-летняя актриса и певица Наталия Орейро показала себя без макияжа

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Не так давно знаменитость резко сменила имидж. Она отрезала длинные волосы и сделала трендовое каре. Орейро признавалась, что ей нравится новый образ, с которым она чувствует себя легко.

Певица воспитывает 13-летнего сына Мерлина Атауальпу, которого родила от лидера рок-группы Divididos Рикардо Мольо. Они женаты, а в качестве колец сделали себе парные татуировки на пальцах.

Ранее мы писали о том, что американская певица Кэти Перри отправится в космос в составе женского экипажа.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Наталия Орейро
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