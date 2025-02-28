47-летняя актриса и певица Наталия Орейро показала себя без макияжа

Певица и актриса Наталия Орейро показала себя без макияжа. 47-летняя звезда сериала «Дикий ангел» снялась в футболке, лежа в постели. Кадр появился в ее личном микроблоге.

Знаменитость часто делится снимками не только с фотосессий, но и из обычной жизни. Она не раз доказывала поклонникам, что не стесняется своей внешности без макияжа. Актриса в очередной раз продемонстрировала натуральную красоту на черно-белом снимке. Наталия позировала без косметики и с распущенными волосами, лежа в постели. Она была в футболке и в расслабленной позе.