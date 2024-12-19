46-летнюю жену Джорджа Клуни засняли на отдыхе в ультракоротких шортах

Амаль Клуни, жена американского актера Джорджа Клуни, заметили на отдыхе в Сен-Тропе в будоражащем воображение облике — супруга голливудской легенды надела на прогулку ультракороткие джинсовые шорты, подчеркивающие ее длинные стройные ноги.

Папарацци поймали звездную пару, идущую под ручку, на пути в закусочную. Кроме шорт на Амаль была легкая белая полупрозрачная блуза, волосы она распустила. Их засняли в момент, судя по всему, веселого разговора — на фотографиях, которые публикует The Daily Mail, Джордж Клуни широко улыбается и смеется.

Супруги находятся во Франции на отдыхе. Как предполагают СМИ, они посетят принадлежащий им замок Domaine Le Canadel, который расположен в Провансе. Стоимость этого жилья оценивается в $ 8,3 млн.

Джордж и Амаль, познакомились в 2013 году и женаты уже 10 лет. Они воспитывают детей-двойняшек, семилетних Александра и Эллу.

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