44-летняя модель Жизель Бундхен перестала скрывать третью беременность

Модель Жизель Бундхен больше не скрывает, что ждет третьего ребенка. Некоторое время, несмотря на догадки фанатов, она предпочитала прятать округлившийся живот, но недавно опубликовала пост, которым дала понять, что действительно вновь беременна.

44-летняя Бундхен посетила гала-ужин в честь приюта Lotus House. Для мероприятия она подобрала облегающее платье в пол, которое подчеркнуло ее изменения в фигуре. После светского вечера она разметила на своей странице в соцсети несколько снимков, но подробностей беременности не раскрыла.

«Я чувствую себя по-настоящему счастливой, поддерживая дальновидную Констанс Коллинз и ее невероятную команду, чья непоколебимая приверженность делу изменила множество жизней», - написала модель в блоге.

К слову, впервые о беременности Жизель заговорили в конце октября. Но никаких подтверждений от самой знаменитости не было.

Напомним, что Бундхен с 2023 года находится в отношениях с инструктором по джиу-джитсу Хоакимом Валенте. Также она воспитывает двоих детей от футболиста Тома Брэди — 11-летнюю дочь Вивиан и 14-летнего сына Бенджамина.

Ранее беременная Дженнифер Лоуренс вышла в свет в готическом платье.