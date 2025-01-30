44-летняя Ким Кардашьян продемонстрировала фигуру в купальнике

На снимках 44-летняя знаменитость предстала в белом крошечном купальнике. Бизнесвумен собрала волосы в гладкий пучок и отказалась от макияжа. Бывшая жена Канье Уэста отдыхала в компании своих давних подруг Симоны Харуш и Элисон Слэттер. На одном из снимков также был запечатлен ее сын Псалм.

Напомним, Канье Уэст и Ким Кардашьян официально развелись в ноябре 2022 года. У рэпера и модели есть четверо детей: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

В сентябре 2023 года стало известно, что Ким Кардашьян проводит много времени в компании игрока в американский футбол Оделла Бекхэма-младшего. Информатор из окружения знаменитости рассказал, что они сблизились после того, как спортсмен разошелся со своей женой Лорен Вуд. В феврале 2024-го журналисты сообщили, что отношения Ким Кардашьян и Оделла Бекхэма-младшего «становятся серьезными». Инсайдер уточнял, что влюбленные думают о том, чтобы раскрыть свой роман. Позднее появилась информация, что Кардашьян и Бекхэм-младший расстались.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян устроила грандиозную вечеринку на семилетие дочери.