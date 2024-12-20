43-летняя Пэрис Хилтон прокатилась верхом на розовом чемодане в Вашингтоне
© Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
Модель и певица Пэрис Хилтон прокатилась верхом на розовом чемодане на улице в Вашингтоне. Она сняла видео возле здания Капитолия под веселую музыку. Кадры публикует зарубежный портал Daily Mail.
По данным источника, у знаменитости есть свой моторизованный чемодан розового цвета, на котором можно кататься словно на скутере. Сначала о необычной поездке 43-летней Пэрис заговорили в соцсетях, а потом она сама поделилась забавным роликом.
На кадрах модель в элегантном виде сидела верхом на чемодане. На ней были черные брюки с пиджаком, рубашка с принтом, туфли на высоких шпильках. Она взяла с собой сумочку и была с укладкой, а также макияжем. На глазах у наследницы были черные солнцезащитные очки.
Источник отмечает, что Хилтон подобным образом отпраздновала принятие законопроекта о прекращении жестокого обращения с детьми в институционализированных учреждениях. Законопроект предусматривает создание межведомственной рабочей группы при Министерстве здравоохранения и социальных служб для обеспечения надзора за учреждениями для трудных подростков.
Ранее мы писали о том, что модель публично поделилась своим травмирующим опытом в школе для трудных несовершеннолетних, когда она была подростком. Хилтон обвинила персонал школы в сексуальном и физическом насилии над ней.