43-летняя Пэрис Хилтон прокатилась верхом на розовом чемодане в Вашингтоне

Модель и певица Пэрис Хилтон прокатилась верхом на розовом чемодане на улице в Вашингтоне. Она сняла видео возле здания Капитолия под веселую музыку. Кадры публикует зарубежный портал Daily Mail.

По данным источника, у знаменитости есть свой моторизованный чемодан розового цвета, на котором можно кататься словно на скутере. Сначала о необычной поездке 43-летней Пэрис заговорили в соцсетях, а потом она сама поделилась забавным роликом.

На кадрах модель в элегантном виде сидела верхом на чемодане. На ней были черные брюки с пиджаком, рубашка с принтом, туфли на высоких шпильках. Она взяла с собой сумочку и была с укладкой, а также макияжем. На глазах у наследницы были черные солнцезащитные очки.