43-летняя модель Адриана Лима вышла замуж за продюсера Андре Леммерса

Супермодель Адриана Лима сообщила, что вышла замуж. Ее супругом стал продюсер Андре Леммерс.

В личном блоге 43-летняя звезда подиума опубликовала фото, на котором продемонстрировала обручальные кольца. Молодожены сфотографировались на фоне пустыни.

«Официально миссис Лима Леммерс, также известная как Лаймерс», - подписала кадр модель.

Отметим, что Адриана уже долгое время состояла в романтических отношениях с продюсером. Они не скрывали свой роман и активно появлялись на публике вместе. В 2022 году у пары даже родился сын Сайан. Однако пожениться они решили только спустя два года. Молодожены не рассказали, была ли у них свадьба или же они расписались без торжества.

К слову, супермодель также воспитывает двух дочерей, рожденных от ее бывшего мужа. Она была с баскетболистом Марко Яричем. Официальный развод они оформили в 2016 году.

Ранее актер Киану Ривз вышел в свет с возлюбленной. Пара посетила премьеру фильма «Соник 3 в кино».