43-летняя Меган Маркл дала интервью без макияжа и восхитила фанатов
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Меган Маркл появилась перед камерой без макияжа и вызвала восхищение у поклонников. 43-летняя герцогиня дала интервью предпринимательнице Джейми Керн Лиме. Об этом сообщает Page Six.
Женщина записывает подкасты со звездными гостями, которые по задумке автора должны приходить в студию без макияжа и в простой одежде. Меган приняла правила и пришла на интервью в черной толстовке, отказавшись от косметики на лице. Но жена принца Гарри сделала укладку и надела золотые аксессуары.
Пользователи Сети отметили натуральную красоту Маркл и похвалили ее впервые за долгое время.
«Ей не 20, так что кожа просто прекрасная», «Она хорошенькая без тонального крема», «Мне нравятся веснушки», «Простая Меган гораздо приятнее», – отметили в комментариях.
Во время беседы Меган затронула несколько важны тем. Она заявила, что не хочет что-либо доказывать окружающим.
«Мне просто надоела игра в "докажи". И если ты этого не видишь, мне не нужно доказывать тебе, почему это твоя проблема. Потому что я знаю, что я отличный друг, и я знаю, какая я мама, и я знаю, какой я человек», – поделилась рассуждениями звезда.
Ранее мы писали о том, что Меган Маркл раскритиковали из-за слишком рыжих волос детей. Фанаты решили, что женщина фотошопит внешность наследников, чтобы они были более похожи на родственников по линии отца.