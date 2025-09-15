43-летняя Иванка Трамп вышла на публику с мужем в серебристом платье со шлейфом

43-летняя дочь президента США Дональда Трампа Иванка вышла на публику с мужем – Джаредом Кушнером. Пара посетила благотворительный вечер в Атлантик-Сити.

Дочь Трампа выбрала для выхода серебристое платье с глубоким декольте и небольшим шлейфом. Ее наряд создан брендом Georges Hobeika.

Иванка предпочла минимум украшений – серьги и браслет. Образ дополняли черный клатч Bottega Veneta и серебристые босоножки.

Волосы знаменитости были распущены и выпрямлены. Иванке сделали макияж с черными стрелками и светлым блеском для губ.

44-летний Джаред Кушнер был в черном костюме с белой рубашкой и бабочкой. На мероприятии присутствовали Бейонсе, Jay-Z и другие гости. О появлении Иванки с мужем сообщает Page Six.

Напомним, Трамп и Кушнер поженились в 2009 году. У пары трое детей – самому младшему 9 лет. Семья проживает в Майами в особняке стоимостью 24 млн долларов.

Ранее сообщалось, что американцы восхитились русскими женщинами после видео в аккаунте Иванки Трамп.