43-летняя Алессандра Амбросио вышла в свет в прозрачном наряде

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио появилась на публике в прозрачном наряде. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее кадры.

43-летняя знаменитость появилась на модном показе обуви в Бразилии в черной прозрачной блузе, сквозь которую просвечивался бюстгальтер в тон. Кроме того, манекенщица надела ультракороткие шорты и ботфорты на каблуках.

Алессандра дополнила свой образ крупными серьгами и клатчем. Супермодель также распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

С 2005 по 2018 год Алессандра Амбросио встречалась с предпринимателем Джейми Мазуром. У пары двое детей: дочь Аня и сын Ноа. Осенью минувшего года модель рассталась с бойфрендом Ричардом Ли после двух лет отношений.

В июле 2024-го паарацци сняли Алессандру Амбросио во время отдыха на Ибице с бывшим парнем Виктории Бони Алексом Смерфитом.

Ранее мы писали, что актриса Энн Хэтэуэй снялась в прозрачном наряде в честь 42-летия.