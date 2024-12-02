Принц Уильям переживает за состояние здоровья Кейт Миддлтон после химиотерапии. Об этом пишет издание Life&Style со ссылкой на источник.

Информатор из окружения королевской семьи рассказал, что старший сын короля Карла III беспокоится, что супруге может стать хуже из-за большого количества работы, вследствие чего просит ее не перегружать себя работой.

«Он настаивает и призывает Кейт составить график, в котором она будет на первом месте, без оправданий», — заявил инсайдер.

В то же время уточняется, что Кейт желает «наверстать упущенное время и помочь как можно большему количеству людей».

«Она стремится внести свой вклад и поддержать короля Карла III и королеву Камиллу. Это абсолютно типично, потому что Кейт не знает другого пути. Уильям и другие шутят, что она запрограммирована быть крестной феей для всех из-за своей сверхзаботливой натуры», — отметил источник.

Напомним, 22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака. В сентябре принцесса Уэльская сообщила, что успешно завершила курс химиотерапии.

Ранее Кейт Миддлтон выступила с заявлением после химиотерапии.