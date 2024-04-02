42-летняя Кейт Миддлтон была вынуждена в спешке признаться, что больна раком. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

В марте 2024 года принцесса Уэльская записала обращение, в котором призналась, что больна раком. Кейт сообщила, что проходит курс химиотерапии. Как выяснилось, она была вынуждена в спешке признаться в своей болезни. Дело в том, что в клинике, в которой находилась Кейт, произошла попытка взлома медицинских карт. Чтобы информация не просочилась в прессу от инсайдеров, Миддлтон должна была действовать на опережение.

«С Кенсингтонским дворцом связались по поводу диагноза Кейт, не оставляя другого выбора, кроме как поторопиться, чтобы опередить события», — сообщает источник.

Несмотря на выявленный недуг, принцесса находится в хорошем настроении и надеется на выздоровление.

«Кейт чувствует себя здоровой и становящейся сильнее с каждым днем», — резюмировал инсайдер.

Ранее сообщалось о том, что у 42-летней Кейт Миддлтон обнаружили рак во время удаления матки. Подробности смотрите в этой новости.