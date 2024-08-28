42-летняя дочь Дональда Трампа Иванка снялась на яхте без макияжа и укладки

Дочь политика Дональда Трампа Иванка отдохнула вместе с мужем Джаредом Кушнером на яхте в Майами. При этом 42-летняя женщина была в весьма небрежном образе. Она решила не наносить макияж и не делать укладку. Об этом сообщает Daily Mail.

Заснять Иванку удалось папарацци. Фото были сделаны, когда, скрываясь от публики, пара заходила на судно. Иванка была в платье в цветочек свободного кроя, а не уложенные волосы были скрыты за шляпой. Супруг женщины был в шортах и с кепкой на голове.

Несмотря на то, что Иванка выглядела не так, как на публике и в Сети, многие все равно восхитились ее внешностью. Пользователи отметили, что в 42 года у нее модельная стройная фигура. Да и в лице практически не нашли возрастных изменений.

Напомним, что Трамп вышла замуж за миллиардера Кушнера в 2009 году. С тех пор супруги не расставались. За это время у них родилось трое детей. Они воспитывают 13-летнюю Арабеллу, 10-летнего Джозефа и 8-летнего Теодора.

Ранее 58-летняя модель Синди Кроуфорд снялась с мужем на отдыхе.