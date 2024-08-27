«Все еще великолепна»: 58-летняя модель Синди Кроуфорд снялась с мужем на отдыхе

58-летняя модель Синди Кроуфорд поделилась в личном блоге летними кадрами с отдыха. На фото знаменитость продемонстрировала стройную фигуру, а также снялась с мужем и детьми.

На одном из опубликованных снимков Синди Кроуфорд позировала вместе с супругом, 62-летним бизнесменом Рэнди Гербером. Модель предстала перед камерой в белой накидке, под которой, вероятно, был купальник. Знаменитость надела солнцезащитные очки и распустила волосы. Ее муж был в серой футболке и черных шортах и в черно-серой кепке.

Также модель поделилась фото, на котором были запечатлены ее дети, 25-летний сын Пресли и 22-летняя дочь Кайя Гербер. На еще одном снимке Синди Кроуфорд позировала в бассейне без макияжа. Подписчики знаменитости отметили, что она по-прежнему отлично выглядит.

«Ты все еще такая же великолепная и нестареющая Синди», «Всегда замечательная», «Самая красивая женщина для меня», — написали пользователи Сети.

Говоря о своих секретах красоты, модель признавалась, что каждое утро начинает с массажа кожи сухой щеткой. Кроме того, Синди Кроуфорд регулярно пользуется солнцезащитными средствами. Что касается макияжа, то знаменитость предпочитает не перегружать лицо лишней косметикой.

«Для меня всегда меньше — значит лучше. Это касается и макияжа, и ухода. Да, я хочу хорошо выглядеть, но не хочу проводить целый день в салоне или клинике, чтобы это так и было. И не хочу, чтобы все вокруг думали, что я не вылезаю оттуда», — делилась Синди Кроуфорд.

Особое внимание модель уделяет уходу за волосами. Она собирает их на ночь и сушит естественным путем. Для поддержания стройной фигуры Синди Кроуфорд старается правильно питаться и занимается спортом и чередует виды тренировок, но больше всего ей нравятся йога и бег.

Напомним, в 1998 году Синди Кроуфорд вышла замуж за бизнесмена Рэнди Гербера. Через год после свадьбы у супругов родился сын Пресли Гербер, а в 2001 году — дочь Кайя Гербер.

Ранее сообщалось о том, что внешность дочери Синди Кроуфорд раскритиковали в Сети.