40-летняя супермодель Изабель Гулар снялась в разноцветном купальнике

Бразильская супермодель Изабель Гулар похвасталась стройной фигурой. 40-летняя звезда подиума снялась в разноцветном купальнике, а ее фото появились в соцсетях.

Женщина приняла участие в яркой и летней съемке, результатами которой похвасталась в личном микроблоге. Изабель позировала в деревянной душевой кабине, а рядом виднелись пальмы и зеленые растения.

На ней был яркий купальник с черными завязками и солнцезащитные очки. Модели сделали укладку – пляжные локоны и добавили немного макияжа. Образ дополнили небольшими золотыми серьгами.

«В своей стихии», — подписал публикацию звезда.

Снимками Изабель восхитились поклонники, которые отметили, что она прекрасно выглядит и не меняется с годами. А сам пост собрал 43,3 тысячи лайков.

Ранее мы писали о том, что актриса Агата Муцениеце поделилась фотографией в купальнике. Она отправилась отдыхать с дочерью Мией, пока ее сын Тимофей остался с отцом Павлом Прилучным. При этом по суду мальчик должен жить с мамой, но она дала понять, что он не спешит переезжать.