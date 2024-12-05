39-летняя актриса Кира Найтли в черном плаще в стиле «Матрицы» посетила премьеру

Актриса Кира Найтли посетила премьеру сериала «Черные голуби» в плаще в стиле «Матрицы» с прозрачной кружевной юбкой. 39-летняя звезда выглядела эффектно и обратила на себя все внимание присутствующих. Кадры публикует зарубежный портал Daily Mail.

В Лондоне состоялась премьера шпионского сериала, где Кира Найтли сыграла главную роль. По сюжету, работающая на секретную организацию женщина десять лет успешно передавала тайны мужа-политика, но ее любовника внезапно ликвидируют. Ей необходимо расследовать убийство и раскрыть мировой заговор.

Актриса посетила премьеру в необычном образе. Она примерила длинный черный кожаный плащ на пуговицах от Chanel Couture, который сравнили с костюмами из фильма «Матрица». Также на звезде была прозрачная кружевная юбка. Артистке сделали макияж с акцентом на глаза и локоны.

СМИ отмечают, что Найтли была на каблуках, хотя всего месяц назад жаловалась и признавалась, что не может больше на них ходить.

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