38-летняя модель Ирина Шейк нарядилась в костюм карандаша на Хэллоуин
© Starface.ru
Модель Ирина Шейк показала, какой костюм выбрала для праздника Хэллоуин. В этом году звезда подиума решила удивить поклонников и стала карандашом.
Фото в оригинальном наряде Ирина опубликовала в личном блоге. Костюм довольно простой — состоит всего из желтой туники и колпачка. Однако фанаты пришли в восторг. Пользователи отметили, что никто до Шейк не додумался перевоплотиться в эмодзи карандаша, а это выглядит эффектно.
Напомним, что 38-летняя Ирина Шейк этой осенью приняла участие в новом шоу Victoria's Secret. Показы возобновились после длительного перерыва, и на подиум вернулись все самые известные «ангелы», в том числе Шейк. Кроме того, зрители увидели Джиджи и Беллу Хадид, Тайру Бэнкс и многих других. А вот жена Джастина Бибера отказалась от участия. Как стало известно инсайдерам, Хейли решила остаться с новорожденным сыном.
После показа Ирина Шейк вернулась к обычной работе. Сейчас она по-прежнему принимает участие в фотосессиях, а также является лицом одного из российских брендов одежды.
Ранее Ирина Шейк появилась на публике в мини-юбке и кардигане от Chanel.