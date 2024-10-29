38-летняя модель Ирина Шейк нарядилась в костюм карандаша на Хэллоуин

Напомним, что 38-летняя Ирина Шейк этой осенью приняла участие в новом шоу Victoria's Secret. Показы возобновились после длительного перерыва, и на подиум вернулись все самые известные «ангелы», в том числе Шейк. Кроме того, зрители увидели Джиджи и Беллу Хадид, Тайру Бэнкс и многих других. А вот жена Джастина Бибера отказалась от участия. Как стало известно инсайдерам, Хейли решила остаться с новорожденным сыном.

После показа Ирина Шейк вернулась к обычной работе. Сейчас она по-прежнему принимает участие в фотосессиях, а также является лицом одного из российских брендов одежды.

Ранее Ирина Шейк появилась на публике в мини-юбке и кардигане от Chanel.