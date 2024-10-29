ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 октября 2024, 13:32
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38-летняя модель Ирина Шейк нарядилась в костюм карандаша на Хэллоуин

38-летняя модель Ирина Шейк нарядилась в костюм карандаша на Хэллоуин

© Starface.ru

Модель Ирина Шейк показала, какой костюм выбрала для праздника Хэллоуин. В этом году звезда подиума решила удивить поклонников и стала карандашом.

Фото в оригинальном наряде Ирина опубликовала в личном блоге. Костюм довольно простой — состоит всего из желтой туники и колпачка. Однако фанаты пришли в восторг. Пользователи отметили, что никто до Шейк не додумался перевоплотиться в эмодзи карандаша, а это выглядит эффектно.

38-летняя модель Ирина Шейк нарядилась в костюм карандаша на Хэллоуин

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что 38-летняя Ирина Шейк этой осенью приняла участие в новом шоу Victoria's Secret. Показы возобновились после длительного перерыва, и на подиум вернулись все самые известные «ангелы», в том числе Шейк. Кроме того, зрители увидели Джиджи и Беллу Хадид, Тайру Бэнкс и многих других. А вот жена Джастина Бибера отказалась от участия. Как стало известно инсайдерам, Хейли решила остаться с новорожденным сыном.

После показа Ирина Шейк вернулась к обычной работе. Сейчас она по-прежнему принимает участие в фотосессиях, а также является лицом одного из российских брендов одежды.

Ранее Ирина Шейк появилась на публике в мини-юбке и кардигане от Chanel.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Ирина Шейк
костюм
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