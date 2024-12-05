38-летняя актриса и бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд ждет второго ребенка

38-летняя актриса, бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд ждет ребенка. Для нее это будет второй малыш.

О беременности Херд сообщает StarHit.

Актриса сейчас находится на ранних сроках. У нее уже есть ребенок – дочь родила суррогатная мать. Девочке сейчас три года.

Херд была замужем за Деппом с 2015 по 2017 годы. Пара рассталась со скандалом. Херд обвинила актера в жестоком обращении, хотя Депп утверждал, что не бил жену. В итоге обоих обвинили в клевете друг на друга и заставили выплатить круглую сумму в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что беременная вторым ребенком невестка певицы Валерии Лиана Шульгина сходила на УЗИ в Дубае. Она впервые встретилась с сыном. Девушка рассказала, что он «красавчик». У мальчика отчетливо видны черты лица, а стопы выросли до 3 см.