38-летняя актриса и бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд ждет второго ребенка
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38-летняя актриса, бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд ждет ребенка. Для нее это будет второй малыш.
О беременности Херд сообщает StarHit.
Актриса сейчас находится на ранних сроках. У нее уже есть ребенок – дочь родила суррогатная мать. Девочке сейчас три года.
Херд была замужем за Деппом с 2015 по 2017 годы. Пара рассталась со скандалом. Херд обвинила актера в жестоком обращении, хотя Депп утверждал, что не бил жену. В итоге обоих обвинили в клевете друг на друга и заставили выплатить круглую сумму в качестве компенсации.
Ранее сообщалось, что беременная вторым ребенком невестка певицы Валерии Лиана Шульгина сходила на УЗИ в Дубае. Она впервые встретилась с сыном. Девушка рассказала, что он «красавчик». У мальчика отчетливо видны черты лица, а стопы выросли до 3 см.