38-летняя актриса Александра Даддарио впервые стала мамой и показала малыша

«Мне кажется, это какая-то странная миска конфет», – пошутила Александра в соцсетях.

Напомним, что актриса родила первенца от кинопродюсера Эндрю Форма, который старше нее на 17 лет. Но влюбленных совсем не смущает разница в возрасте. Они сыграли свадьбу в 2022 году, а в июле 2024 года женщина заявила о беременности.

До Александры, у Эндрю был брак с актрисой Джорданой Брюстер. Она родила мужчине двух сыновей – сейчас Джулиану 11 лет, а Роуэну – восемь.

Напомним, что Даддарио является звездой фильма «Спасатели Малибу», в 2021 году она приняла участие в съемках сериала «Белый лотос», за который была номинирована на премию «Эмми».

Ранее мы писали о том, что возлюбленный Арианы Гранде впервые высказался об их романе.