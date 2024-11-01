38-летняя актриса Александра Даддарио впервые стала мамой и показала малыша
© Vianney Le Caer/Invision/East News
Звезда сериала «Белый лотос» Александра Даддарио впервые стала мамой и опубликовала фото малыша. 38-летняя актриса придумала интересный способ, чтобы сообщить о пополнении в семье.
Знаменитость поделилась в соцсетях фотографией, на которой крохотный малыш лежал, завернутый в одеяло. На нем были конфеты. Пользователи Сети догадались, что ребенок появился на свет в канун Хэллоуина, и ему по традиции подарили много сладостей. Пол и имя пока не раскрываются.
«Мне кажется, это какая-то странная миска конфет», – пошутила Александра в соцсетях.
Напомним, что актриса родила первенца от кинопродюсера Эндрю Форма, который старше нее на 17 лет. Но влюбленных совсем не смущает разница в возрасте. Они сыграли свадьбу в 2022 году, а в июле 2024 года женщина заявила о беременности.
До Александры, у Эндрю был брак с актрисой Джорданой Брюстер. Она родила мужчине двух сыновей – сейчас Джулиану 11 лет, а Роуэну – восемь.
Напомним, что Даддарио является звездой фильма «Спасатели Малибу», в 2021 году она приняла участие в съемках сериала «Белый лотос», за который была номинирована на премию «Эмми».
Ранее мы писали о том, что возлюбленный Арианы Гранде впервые высказался об их романе.