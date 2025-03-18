38-летний брат Ким Кардашьян не общается с семьей из-за маленькой дочери

Сын Крис Дженнер Роб Кардашьян живет тихой жизнью и не хочет привлекать к своей семье внимание публики. Об этом пишет Radar Online.

По данным портала, 38-летний мужчина находится в конфликте с матерью из-за своей дочери Дрим — он не хочет, чтобы девочка превратилась в очередного «знаменитого ребенка» известной семьи.

«Родители не хотят, чтобы Крис делала из нее следующую модель реалити-шоу, как остальные звезды семейства Кардашьян», — рассказывают источники.

Дочь Роб воспитывает вместе с бывшей женой — в 2020 году они достигли соглашения о совместной опеке.

Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян обиделась на мать и сестер.