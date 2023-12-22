37-летний актер Роберт Паттинсон и беременная модель Сьюки Уотерхаус помолвлены

37-летний актер Роберт Паттинсон обручился с беременной возлюбленной. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на зарубежное издание People.

Звезда фильма «Сумерки» и Сьюки Уотерхаус готовятся стать родителями. В ожидании малыша актер продал дом, чтобы приобрести большой особняк для всей семьи. Кроме того, Роберт сделал предложение руки и сердца своей избраннице. По информации источника, модель ответила согласием.

«Они помолвлены. Они оба хотят пожениться. Это важно для них», — сообщил инсайдер.

На данный момент пара находится на отдыхе.

Напомним, что знаменитости встречаются с 2018 года. Несколько лет они оберегали свои отношения от внимания публики. В 2023 году Роберт и Сьюки впервые вместе вышли в свет.

Ранее Сьюки Уотерхаус рассказала об отношениях с Робертом Паттинсоном и его мнительности. Модель заявила, что актер страдает от повышенного внимания и не может быть собой даже в домашней обстановке. Подробности смотрите в этой статье.