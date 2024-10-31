37-летний актер из «Сплетницы» Эд Вествик впервые станет отцом

Актер Эд Вествик скоро впервые станет отцом. Звезда сериала «Сплетница» опубликовал фото с женой, на которых заметен ее округлившийся живот.

Этим летом Эд женился на своей возлюбленной Эми Джексон. Они организовали масштабную свадьбу, которую посетили многие звезды Голливуда, а также близкие и родные пары. И вот спустя пару месяцев стало известно, что модель находится в положении.

В Сети появились фотографии с беременной Эми. Девушка позировала в длинном белом платье, которое облегало ее живот. Рядом с ней был счастливый муж, который держал ее за руку и целовал.

Отметим, что для Вествика это будет первенец. А вот у Джексон уже есть ребенок от предыдущих отношений. Модель воспитывает четырехлетнего сына Андреаса. Именно он провожал маму для алтаря и выносил кольца для нее и нового отчима.

До свадьбы Эд и Эмми встречались пару лет. Они познакомились в 2021 году на Международном кинофестивале Красного моря в Саудовской Аравии. А, предположительно, в следующем году закрутили роман.

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