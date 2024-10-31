35-летняя актриса из сериала «Дневники вампира» Нина Добрев выходит замуж

Актриса Нина Добрев выходит замуж. Предложение руки и сердца ей сделал сноубордист Шон Уайт. Об этом сообщает Vogue.

Отмечается, что спортсмен уже несколько раз пытался сделать звезду «Дневников вампира» своей женой, но ему все время что-то мешало. Изначально он хотел устроить Нине сюрприз летом, но она повредила ногу. Поэтому планы пришлось перенести.

Шон рассказал, что прятал кольцо в разных местах дома, чтобы возлюбленная его не нашла. А в назначенный день сноубордист снял ресторан, украсил все в нем цветами, встал на одно колено и сделал актрисе предложение. Она ответила «да».

«Она сказала "да". Лучшая ночь в моей жизни», - поделился Уайт.

Как оказалось, Нина не подозревала, что бойфренд сделает ей предложение. В ресторан она ехала по приглашению Анны Винтур, которое в итоге оказалось фальшивым.

По данным издания, спортсмен не поскупился и приобрел для невесты дорогостоящее кольцо.

«Массивное сверкающее кольцо в пять карат от Лоррейн Шварц», - признался Шон.

Ранее экс-мужа Натали Портман застали за поцелуем с незнакомкой.