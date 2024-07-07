34-летняя звезда фильма «Барби» Марго Робби перестала скрывать беременность

Австралийская актриса Марго Робби перестала скрывать беременность. 34-летняя звезда фильма «Барби» с мужем Томом Акерли готовятся стать родителями.

Актриса с супругом отправились покататься на лодке по озеру Комо и попали в объективы фотокамер. Марго была одета в укороченную белую футболку, обнажившую округлившийся живот, и черные брюки. Она дополнила свой образ элегантным черным блейзером и кремовой кожаной сумкой.

Муж помог актрисе спуститься на борт судна. При этом Робби передвигалась очень осторожно и все время придерживала рукой живот, сообщает Daily Mail.

Позже актриса отказалась от комментариев о скором пополнении в семье.

Марго Робби и Том Акерли познакомились в 2016 году и поженились в 2016 году.

Ранее Марго Робби после оглушительного успеха фильма «Барби», в котором она сыграла главную роль, задумалась о перерыве в карьере. Она призналась, что хочет «пропасть» с экранов на некоторое время, так как на данный момент надоела зрителю.