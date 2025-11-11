34-летняя Жасмин Тукс родила второго ребенка после дефиле на Victoria's Secret

Модель Жасмин Тукс стала мамой во второй раз. 34-летняя звезда и ее муж Хуан Давид Борреро рассказали о рождении сына, которого назвали Матео Айра Борреро. Беременная женщина участвовала в дефиле шоу Victoria's Secret.

Напомним, что выход модели в «интересном положении» в октябре вызвал ажиотаж среди зрителей. Жасмин вышла на подиум с округлившимся животом. Она открыла модное шоу и выглядела уверенно.

Всего через 13 дней после того смелого дефиле на свет появился ее сын. Малыш родился 28 октября 2025 года.

Жасмин поделилась радостной новостью с поклонниками в соцсетях, опубликовав трогательные фотографии с новорожденным Матео, мужем и их двухлетней дочерью Мией.

«Величайшее благословение», — подписала снимки звезда.

Жасмин Тукс и Хуан Давид Борреро женаты с 2021 года. Пара познакомилась в 2016 году благодаря общим друзьям — модели Миранде Керр и ее мужу.

