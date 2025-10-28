Звезда фильмов о Капитане Америке Крис Эванс впервые стал отцом

Известный по роли Капитана Америки голливудский актер Крис Эванс впервые стал отцом. 44-летняя звезда киновселенной Marvel и его супруга Альба Баптиста пока держат в секрете пол малыша.

28-летняя жена артиста родила первенца 25 октября в Массачусетсе, но этой новостью новоиспеченные родители не стали делиться с фанатами, пишет TMZ.

Имя и пол малыша неизвестны. Супруги и их представители еще не комментировали появившиеся в СМИ новости о пополнении в семье.

На Баптисте Крис женился в 2023 году после двух лет отношений. Влюбленные не устраивали пышного торжества и сделали небольшой праздник для самых близких.

