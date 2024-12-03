34-летняя певица Рита Ора сменила имидж и пришла на премию с короткой стрижкой
© Danny Moloshok/Invision/East News
Певица Рита Ора кардинально сменила имидж и появилась на премии с короткой стрижкой в стиле панк. Об этом сообщает зарубежный портал Daily Mail.
34-летняя звезда удивила публику во время мероприятия Fashion Awards 2024 в «Альберт-холле». Рита выбрала для выхода в свет костюм, который состоял из темных брюк и светло-серого оверсайз пиджака. На девушке была белая блузка в полоску и галстук с красным узором. Она дополнила свой образ обилием аксессуаров, на ней были кольца, браслеты и серьги.
Главной изюминкой певицы стала новая прическа. Она сделала короткую стрижку под названием «маллет». Стилисты в таком случае оставляют удлиненные волосы сзади, а спереди и по бокам коротко стригут волосы. Рита предпочла оставить блонд, но несколько прядей сделала коричневыми.
Напомним, что недавно кардинально сменила имидж российская певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза. Она избавилась от длинных волос и сделала короткую стрижку, при этом оставшись блондинкой.
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