34-летняя певица Рита Ора сменила имидж и пришла на премию с короткой стрижкой

Певица Рита Ора кардинально сменила имидж и появилась на премии с короткой стрижкой в стиле панк. Об этом сообщает зарубежный портал Daily Mail.

34-летняя звезда удивила публику во время мероприятия Fashion Awards 2024 в «Альберт-холле». Рита выбрала для выхода в свет костюм, который состоял из темных брюк и светло-серого оверсайз пиджака. На девушке была белая блузка в полоску и галстук с красным узором. Она дополнила свой образ обилием аксессуаров, на ней были кольца, браслеты и серьги.

Главной изюминкой певицы стала новая прическа. Она сделала короткую стрижку под названием «маллет». Стилисты в таком случае оставляют удлиненные волосы сзади, а спереди и по бокам коротко стригут волосы. Рита предпочла оставить блонд, но несколько прядей сделала коричневыми.