34-летняя Кристен Стюарт перекрасила волосы и сменила имидж

Американская актриса Кристен Стюарт неожиданно сменила имидж. Об этом, публикуя соответствующие кадры, пишет газета The Daily Mail.

Звезду «Сумерек» папарацци поймали во время ее прогулки с Дилан Мейер. Стюарт покрасила волосы в платиновый блонд и завязала их в пучок. Также она надела синий джемпер с V-образным вырезом, светло-голубые джинсы с подвернутыми штанинами, черные кроссовки и белые носки.

Издание отдельно отметило, что сфотографировали Стюарт в Лос-Анджелесе — на фоне непрекращающихся новостей о жестоких пожарах в штате Калифорния актриса демонстрирует известное мужество, оставаясь в городе.

Ранее мы писали о том, что 62-летнего американского актера Тома Круза заметили на свидании с его агентом Махой Дахил в Лондоне. Это стало для фанатов голливудской звезды очередным подтверждением теории о том, что Круз закрутил новый роман — слухи о нем появились еще в начале осени.