31-летняя актриса Сирша Ронан родила первенца от Джека Лаудена. Об этом сообщает The Sun.

Папарацци застали актрису Сиршу Ронан на прогулке с мужем Джеком Лауденом. Вместе они гуляли держась за коляску с ребенком — пол малыша и его возраст неизвестен. Официально актеры не подтверждали информацию о рождении первенца в семье.

Отметим, что Ронан и Лауден вообще редко рассказывают о личной жизни и стараются скрывать отношения. Они познакомились в 2018 году на съемках фильма «Две королевы», а в 2024 году пара тайно поженилась в Эдинбурге.

