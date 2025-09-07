31-летний сын Арнольда Шварценеггера женился на модели Эбби Чемпион. Об этом сообщает Daily Mail.

Средний сын актера Арнольда Шварценеггера Патрик тайно женился на 28-летней модели Эбби Чемпион. Папарацци опубликовали снимки с церемонии — на кадрах видно, что сын голливудского актера выбрал кремовый смокинг и черные брюки, а его избранница надела кремовое платье с пышной юбкой и кружевную фату.

Свадьба прошла в загородном клубе Gozzer Ranch в Айдахо. Среди гостей присутствовали родители жениха и невесты.

Журналисты сообщают, что после церемонии молодожены наслаждаются отдыхом в Айдахо. Их заметили катающимися по озеру на катере.

Патрик Шварценеггер встречается с Эбби Чемпион с 2016 года. Предложение руки и сердца мужчина сделал возлюбленной в 2023 году.

