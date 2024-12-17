28-летняя модель Хейли Бибер прошлась по Беверли-Хиллз в коротких шортах

Модель и жена известного певца Джастина Бибера Хейли прошлась по улице в коротких шортах. Папарацци запечатлели 28-летнюю звезду, когда она была в Беверли-Хиллз. Кадры публикует зарубежный портал Daily Mail.

Звезда подиума и рекламы направлялась к машине после тренировки. Она была в простом, но стильном образе. Хейли примерила черные облегающие мини-шорты, футболку и кожаную куртку. На девушке была кепка и солнцезащитные очки. В качестве обуви она предпочла белые кроссовки. Несмотря на расслабленный и спортивный образ, жена музыканта не забыла об аксессуарах – она была в серьгах и с кольцами.

Напомним, что не так давно в семье артистов произошло пополнение. Хейли родила первенца, которому дали имя Джек Блюз Бибер. СМИ отмечали, что ребенка назвали так в честь отца Джастина.

Хейли хвасталась стройной фигурой уже через три месяца после родов. Поклонники не сомневались, что модель быстро вернется в форму.

Ранее мы писали о том, что внешность 50-летней Кейт Мосс на фото папарацци напугала поклонников. На кадрах они заметили следы ботокса и сравнили звезду с «женщиной с рынка». До этого модель рассталась с молодым бойфрендом, фотографом Николаем фон Бисмарком.