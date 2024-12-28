28-летний внук принцессы Маргарет намекнул на помолвку с Элеонор Эксерджян

Внук принцессы Маргарет спровоцировал слухи о помолвке. В Сети активно обсуждают, что Элеонор Эксерджян скоро станет членом королевской семьи. Об этом сообщает Daily Mail.

О новом статусе отношений Самюэля Чатто заговорили после того, как он нарушил королевское правило ради своей возлюбленной, с которой встречается уже три года. Элеонор, несмотря на то, что не является законной супругой Чатто, поучаствовала вместе с ним в ежегодной рождественской проходке монархов. Ранее такое исключение делали только для Меган Маркл.

Так как нарушение протокола – это серьезно, теперь поклонники королевской семьи считают, что таким образом они намекнули на скорую свадьбу. Дело в том, что, если бы роман Самюэля был несерьезный, то ему бы не разрешили быть на мероприятии вместе с Элеонор. Так что вполне вероятно, они уже готовятся к бракосочетанию и объявят об этом в следующем году.

Отметим, что отношения внука принцессы Маргарет развиваются стремительно. Влюбленные много путешествуют и проводят время вместе. Чатто даже ездил в Армению – родину предков своей избранницы.

Ранее компанию принца Гарри по психическому здоровью жестко раскритиковали бывшие работники.