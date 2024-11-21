27-летняя Кайли Дженнер продемонстрировала фигуру в ультракоротких шортах

27-летняя манекенщица показала фигуру в блестящем наряде, который представлял собой кроп-топ и ультракороткие шорты в сочетании с темными колготками. Отмечается, что в ближайшее время вещи появятся в ассортименте марки Khy, которая принадлежит Дженнер.

В то же время волосы знаменитость решила оставить распущенными, а на ее лицо визажисты нанесли нюдовый макияж.

Напомним, в начале сентября минувшего года стало известно о романе Кайли Дженнер с актером Тимоти Шаламе, когда звезды вместе посетили финальный матч US Open. На мероприятии модель и артист сидели в обнимку и целовались.

В начале октября текущего года СМИ выяснили, что отношения Шаламе и Дженнер вышли на новый уровень. Так, артист сблизился с детьми избранницы, которых она родила от рэпера Трэвиса Скотта. По информации источника, Шаламе принимает участие в воспитании наследников Дженнер.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер заподозрили в подтяжке лица.