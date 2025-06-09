23-летняя представительница «традиционных жен» Нара Смит ждет четвертого ребенка

Блогерша Нара Смит, которая стала известна благодаря движению «traditional wives» («традиционные жены» - прим. «Страсти»), станет мамой в четвертый раз. В соцсетях она опубликовала ролик с округлившимся животом.

23-летняя Нара – одна из самых ярких представительниц движения «традиционных жен». Она придерживается принципа, что для женщины главное – это семья, счастье мужа. Девушка считает правильным, что она воспитывает детей, готовит еду и убирает, а ее супруг - 27-летний манекенщик Лаки Блю Смит, зарабатывает деньги.

Сейчас Лаки и Нара воспитывают троих детей – дочерей Рамбл Хани и Уимси Лу, а также сына Слим Изи. В 2024 году блогерша признавалась, что больше не хочет рожать, поэтому многие ее поклонники удивились, узнав о четвертой беременности.

Отметим, что на Смит в соцсетях подписаны более 11 млн человек. Многие поддерживают взгляды девушки, но при этом у нее немало и хейтеров, считающих, что она пропагандирует патриархальные ценности. Сама Нара не понимает, за что ее критикуют, так как, по ее мнению, она не делает ничего плохого и просто показывает свою семью.

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