22-летняя певица Билли Айлиш может повторить культовую роль Анджелины Джоли

Американская певица Билли Айлиш может сыграть в сериале «Мистер и миссис Смит». 22-летняя исполнительница хита Bad guy претендует на главную роль, которую в одноименном фильме исполняла Анджелина Джоли.

Как пишет портал Deadline, в первом сезоне сериала главные роли достались Дональду Гловеру и Майе Эрскин, однако они не смогли повторить успех Анджелины Джоли и Брэда Питта. Поэтому, во втором сезоне актеров решили заменить.

При этом Билли Айлиш официально не подтвердила свое участие в телепроекте. Неизвестно, приняла ли она предложение продюсеров.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые встретились на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит» в 2004 году. Тогда же появились первые слухи о романе знаменитостей.

Ранее сообщалось, что представленный на Венецианском кинофестивале фильм «Одинокие волки» с участием Джорджа Клуни и Брэда Питта разочаровал зрителей. Рейтинг комедии составил всего 53%. Провал картины обрадовал Анджелину Джоли — ей приятно из-за неудачи экс-супруга.