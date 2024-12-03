20-летнюю дочь Гвинет Пэлтроу раскритиковали за поведение на балу в Париже

Дочь актрисы Гвинет Пэлтроу посетила бал дебютанток в Париже и оказалась в центре скандала. 20-летняя Эппл Мартин в голубом платье от Valentino приковала к себе все внимание, когда сорвала выход двух девушек. В соцсетях ее поступок назвали «подлым».

Девушка приняла участие в мероприятии Le Bal des Débutantes, которое прошло в отеле Shangri-La. Здесь собрались около 20 молодых представительниц состоятельных семей, которые показывали себя. Билет стоит 1000 долларов.

Эппл остановила выбор на небесно-голубом длинном платье без бретелек с открытыми плечами. На ее талии красовался черный бант. Стилисты сделали девушке высокую прическу и нюдовый макияж. Несмотря на нежный образ, Мартин вела себя открыто.