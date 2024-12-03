20-летнюю дочь Гвинет Пэлтроу раскритиковали за поведение на балу в Париже
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Дочь актрисы Гвинет Пэлтроу посетила бал дебютанток в Париже и оказалась в центре скандала. 20-летняя Эппл Мартин в голубом платье от Valentino приковала к себе все внимание, когда сорвала выход двух девушек. В соцсетях ее поступок назвали «подлым».
Девушка приняла участие в мероприятии Le Bal des Débutantes, которое прошло в отеле Shangri-La. Здесь собрались около 20 молодых представительниц состоятельных семей, которые показывали себя. Билет стоит 1000 долларов.
Эппл остановила выбор на небесно-голубом длинном платье без бретелек с открытыми плечами. На ее талии красовался черный бант. Стилисты сделали девушке высокую прическу и нюдовый макияж. Несмотря на нежный образ, Мартин вела себя открыто.
Наследницу Пэлтроу и Криса Мартина раскритиковали за наглое поведение. Когда она появилась на ковровой дорожке, где участницы выходили по очереди, то сорвала выход девушки перед ней и стала позировать с руками на бедрах. Эппл оттеснила ее и высоко подняла голову, привлекая к себе все внимание.
Потом дочь актрисы чуть не сбила другую дебютантку, которая находилась в очереди на фотосессию. Пользователи Сети увидели кадры и назвали девушку «отвратительной». Об этом сообщает Daily Mail.
При этом на мероприятии были ее родители. Гвинет Пэлтроу даже воссоединилась с бывшим мужем Крисом и пригласила их 18-летнего сына Мозеса, а также маму Блайт Даннер.
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