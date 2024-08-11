19-летняя дочь Моники Беллуччи отправилась вместе с возлюбленным на Сейшелы

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 19-летняя модель Дева Кассель, отправилась вместе со своим возлюбленным, актером Солом Нанни, на Сейшелы. В личном блоге девушка поделилась серией кадров с отдыха.

На одном из опубликованных снимков Дева Кассель запечатлена в бикини, состоящее из синего лифа и белых плавок в крапинку. Дочь Моники Беллуччи также надела золотые серьги-кольца. Модель собрала волосы в гладкий пучок и предстала без макияжа.

Также девушка поделилась фото, на котором целуется с возлюбленным. Снимок сделан с эффектом «размытия», а сам Сол Нанни стоит спиной к камере.

Напомним, слухи о романе Девы Кассель и Сола Нанни появились в октябре 2023 года. Тогда актер опубликовал в соцсети совместный снимок с моделью. Позднее девушка подтвердила слухи. Она поделилась кадрами с возлюбленным и написала, что это правда. Пара подтвердила свои отношения в январе этого года, появившись на показе Dior в рамках Недели моды в Париже.

В настоящее время Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. Девушка приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus.

Ранее мы писали о том, что Моника Беллуччи вышла в свет с возлюбленным, режиссером Тимом Бёртоном.