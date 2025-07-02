19-летняя дочь Джоли и Питта похвасталась стройными ногами в шортах

19-летняя Шайло, младшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, была замечена в Лос-Анджелесе по дороге на танцевальную тренировку. Пользователи Сети оценили ее непринужденный образ и длинные, стройные ноги в шортах. Фото публикует портал Daily Mail.

Наследница шла по улице в спортивном худи в сочетании с короткими шортами, подчеркнувшими стройные ноги. Она собрала волосы в небрежный пучок, не стала пользоваться косметикой и надела практичную обувь.

Поклонники отметили, что Шайло, несмотря на статус «звездного ребенка», выбирает скромный и естественный стиль. Она похожа на модель, но не ведет себя пафосно.

Напомним, что в 2024 году бракоразводный процесс Джоли и Питта, начавшийся в 2016 году, был окончательно завершен. Последние годы актер практически не контактирует с детьми. Шайло официально отказалась от фамилии отца, оставив только «Джоли». Инсайдеры говорят, что Брэд был очень расстроен ее поступком.

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